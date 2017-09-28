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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании смешанной Российско-Израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

16:09 / Экономика

Заседание комиссии состоялось сегодня. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах обсуждали сопредседатели комиссии заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, руководители ряда министерств обеих сторон, представители бизнес-сообщества.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Николай Любимов представил краткий обзор торгово-экономического и инвестиционного потенциала региона. Он подчеркнул, что Рязанская область обладает развитым промышленным сектором и сельским хозяйством. «Это подтверждается структурой валового регионального продукта, в которой на долю промышленного производства приходится более 34 процентов, сельского хозяйства – 10 процентов, что значительно выше среднероссийских показателей», – сказал Николай Любимов. В числе привлекательных для инвесторов факторов он назвал выгодное географическое положение региона, наличие базовых условий для дальнейшего развития логистической инфраструктуры, возможности для размещения энергоемких производств. «В регионе хорошо развито производство электронного и оптического оборудования, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, изделий фармацевтической и легкой промышленности. У нас активно развивается сфера информационных технологий. В области также сильный агропромышленный комплекс, который уверенно наращивает объемы производства», – отметил Николай Любимов. Он уточнил, что основными отраслями сельского хозяйства области являются мясное и молочное животноводство, сегодня регион занимает 4 место по объему производства молока и 7 – по производству говядины в ЦФО. Хорошие перспективы также имеют свиноводство, птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур и кормопроизводство.

По словам губернатора, большой потенциал для развития имеет фармацевтическая отрасль. Наличие в регионе комплекса «ФОРТ», реализация проектов по производству препаратов крови и готовых лекарственных форм, тесное взаимодействие этих предприятий с ведущими вузами, развитая клиническая база создают предпосылки для создания медицинского кластера.

Глава региона подчеркнул, что в области ведется активная работа по внедрению цифровой экономики, создаются учебные центры IT. «У нас для этого есть все возможности. Не

случайно Российская транснациональная компания «Яндекс» свой первый крупный дата-центр построила именно в Рязанской области», – отметил Николай Любимов.

Губернатор также проинформировал участников совещания о развитии в регионе стройиндустрии, легкой промышленности, производства металлических изделий и стекла. «Все отрасли экономики, о которых я говорил, определены как приоритетные в Стратегии развития нашего региона. В соответствии с региональным законодательством инвесторам, реализующим проекты по этим направлениям, предоставляются максимально возможные льготы и преференции. У нас работает система целевой подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и конкретных инвесторов. Мы открыты для диалога с нашими зарубежными и российскими партнерами, готовы участвовать в детальной проработке каждого проекта с целью выбора оптимального варианта размещения производства», – подчеркнул губернатор.

По итогам заседания комиссии был подписан протокол, который определяет основные задачи сотрудничества по различным направлениям деятельности на следующий год.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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