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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В рязанской городской библиотеке им.С.А.Есенина можно увидеть копии картин зарубежных и русских мастеров живописи

16:10 / Культура
Автор фото: Димитрий Соколов | В рязанской городской библиотеке им.С.А.Есенина можно увидеть копии картин зарубежных и русских мастеров живописи
Фото: Димитрий Соколов.

На суд публике свою выставку «Класс копирования» представил телеоператор ГТРК «Ока», художник Александр Бредихин – это копии живописных полотен Леонардо да Винчи, Брюллова, Батони, Айвазовского, Рафаэля, Сурбарана, Караваджо, Стобарта и других художников. Для Александра точное воспроизведение их картин – это возможность прикоснуться к тайне творчества западноевропейских и русских мастеров, отточить собственную технику живописи и рисунка, открыть новые для себя цветовые нюансы. Оригиналы картин можно увидеть только в музеях Италии, Испании, Франции и Польши. Александр Бредихин использует для работы фоторепродукции хорошего качества или изображения полотен в Интернете. «Для выполнения хорошей копии нужен точный рисунок и еще важно попасть в цвет. Чем больше деталей в картине, тем кропотливее работа. Не все нюансы удается повторить с филигранной точностью и что-то приходится упрощать. Я стараюсь не привносить в картины мастеров своего настроения, ведь тогда это будет уже не копия. Мне хочется показать красоту оригинала, насколько это в моих силах. Возможно, посетители выставки захотят узнать об этих художниках побольше, и моя выставка послужит отправной точкой для этого путешествия», – говорит Александр Бредихин.

Больше всего на выставке портретов. Александр признался, что это его любимый жанр. Морские пейзажи представлены картинами Айвазовского и Стобарта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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