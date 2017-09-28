Рязанские журналисты продолжают работать на XXI фестивале журналистов «Вся Россия – 2017»

Сегодня, 27 сентября, на секции, которую вел секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, шла речь о спецпроектах, которые реализуют газеты. Так, главред издательской группы «ВК-Медиа» Александр Арцыбашев рассказал, что большое внимание уделяется проектно-грантовой работе. «Наш контент-директор постоянно мониторит предложения на участие в грантах, – отметил он. – При этом стараемся переформатировать текущую работу так, чтобы было интересно и нам, и грантодателю».

Сегодня же журналисты имели возможность поучаствовать в мастер-классе, который провел эксперт журнала «Журналистика и медиарынок», доцент журфака МГУ Александр Колесниченко. Он говорил о том, каким должен быть сегодня текст журналиста и как изложить информацию, чтобы привлечь к ней внимание читателей.

Секретарь союза журналистов России Роман Серебряный обсудил с журналистами содержание, дизайн и удобство для пользователей региональных сайтов. В дискуссии прозвучала конструктивная критика и были даны рекомендации.