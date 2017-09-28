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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Первые два дома жилого комплекса в поселке Дядьково Рязанского района введены в эксплуатацию

17:02 / Актуально
Автор фото: Светлана Максимова | Первые два дома жилого комплекса в поселке Дядьково Рязанского района введены в эксплуатацию
Фото: Светлана Максимова.

Об этом сообщил на прошедшем сегодня брифинге заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов. Жилой комплекс, строительство которого было начато в 2013 году и приостановлено в виду несостоятельности застройщика ООО «Интер», достраивает строительная компания ООО «ПМК».

К настоящему моменту завершено строительство трех домов, два из них введены в эксплуатацию. Один жилой дом, где уже ведутся сантехнические работы, будет готов к вводу в ближайшее время. По заверениям Сергея Семенова, в течение двух-трех недель обладатели новых квартир смогут получить правоустанавливающие документы.

Еще 152 квартиры комплекса находятся в открытой продаже, за счет которой будут достраиваться остальные дома комплекса. Всего в комплексе девять многоквартирных домов. Еще два будут введены в эксплуатацию в октябре этого года. Последний дом комплекса планируется достроить во втором квартале будущего года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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