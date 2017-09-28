В Рязани объявили о том, что Россия и Америка совместно построят орбитальную лунную станцию

Эту новость сообщили в Рязани на пленарном заседании всероссийской научно-практической конференции. В ходе своего доклада главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин получил сообщение от собственного корреспондента из Америки. Он сообщил, что сегодня между Роскосмосом и НАСА подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве орбитальной пилотируемой станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Старт к нашему спутнику с первым модулем будущей станции намечен на 2024 год.