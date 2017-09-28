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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязани наградили работников туристской индустрии

17:16 / Туризм

Вчера, в преддверии Всемирного дня туризма, в областном центре наградили работников туристкой индустрии, сообщает сайт городской администрации.

С наступающим профессиональным праздником представителей туристских организаций города поздравила заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова. Она поблагодарила их за вклад в сохранение и продвижение историко-культурного наследия Рязанского края, развитие экскурсионного и делового туризма, вручила дипломы и благодарности главы администрации Рязани. Накануне в Музее истории рязанского леденца для представителей туристских организаций провели интерактивную экскурсию и мастер-класс по изготовлению леденцов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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