В Рязани наградили работников туристской индустрии

Вчера, в преддверии Всемирного дня туризма, в областном центре наградили работников туристкой индустрии, сообщает сайт городской администрации.

С наступающим профессиональным праздником представителей туристских организаций города поздравила заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова. Она поблагодарила их за вклад в сохранение и продвижение историко-культурного наследия Рязанского края, развитие экскурсионного и делового туризма, вручила дипломы и благодарности главы администрации Рязани. Накануне в Музее истории рязанского леденца для представителей туристских организаций провели интерактивную экскурсию и мастер-класс по изготовлению леденцов.