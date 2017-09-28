Олег Ковалев: «Я буду опираться в своей работе на мнение губернатора Николая Любимова»

Сегодня на заседании Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко вручила удостоверение члену СФ – представителю от правительства Рязанской области Олегу Ковалеву

Полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Правительства Рязанской области Олег Ковалев наделен 19 сентября 2017 года в соответствии с постановлением губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Олег Ковалев вошел в Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По его словам, Комитетом решается большой круг задач, он курирует вопросы федеративного устройства, местного самоуправления, строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, развития транспорта и дорог. «В рамках своей компетенции я буду защищать и лоббировать интересы Рязанской области при решении локальных вопросов, которые требуют отдельной работы с министерствами и ведомствами. По поручению губернатора буду выходить на федеральный уровень. Я буду опираться в своей работе на его мнение, проводить согласительные процедуры, получать поручения от губернатора в проработке каких-либо тем на уровне Совета Федерации», – подчеркнул Олег Ковалев.

Источник: сайт правительства Рязанской области