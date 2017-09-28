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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязанской области пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии «Земля моя, златая!»

17:48 / Культура
В Рязанской области пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии «Земля моя, златая!»

Праздник пройдет в субботу, 30 сентября, в Константиново и станет центральным событием Есенинских дней, посвященных 122-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.

На усадьбе родителей С.А. Есенина участники и гости праздника станут свидетелями одного дня из жизни обычной крестьянской семьи. С концертной программой выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Собравшиеся возложат цветы к памятнику поэту. У земской школы откроется фотоателье под открытым небом, а в школьном классе пройдут музейные занятия «Вспомнил я деревенское детство». В доме священника И.Я. Смирнова пройдет концерт Рязанского камерного хора и откроется выставка раритетов из музейной коллекции «Революционный вихрь».

Выступления пройдут и на малой концертной площадке, а на веранде дома Л.И. Кашиной состоятся литературные встречи с поэтами и писателями из разных регионов России. В залах музея гостей ждет анимационная программа «Ожившие воспоминания».

На летней эстраде запланировано награждение победителей Всероссийского поэтического конкурса им. Сергея Есенина.

Перед гостями праздника выступит Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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