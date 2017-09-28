Продукцию пяти рязанских хлебозаводов проверили специалисты Роскачества

Как сообщает портал УЗРФ, проверке подверглись нарезные батоны, изготовленные на заводах ЦФО, в том числе и на пяти рязанских. Образцы двух из них признали некачественными.

Специалисты оценивали продукцию МП «Хлебозавод № 1», ООО «Ряжский хлеб», АО «Рязаньхлеб», МП «Хлебозавод № 3», «Лесок». В батонах МП «Хлебозавод № 3» и «Лесок» нашли нарушения. В первом случае оказалось хлеба меньше, чем заявлено производителем на этикетке, а во втором — мало жира. Тем не менее оба образца признаны безопасными: они изготовлены из муки высшего качества, не содержат консервантов и имеют хороший мякиш.

Всего в ходе первого этапа проверки было исследовано 65 образцов нарезного батона из Белгородской, Владимирской, Воронежской и других областей. Проверка проходила по 48 параметрам. Выяснилось, что 42 процента исследованного хлеба — высококачественные товары, превышающие показатели ГОСТа, 40 процентов — соответствуют требованиям законодательства. 12 батонов проверку не прошли.