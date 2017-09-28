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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Рязанские стилисты успешно выступили на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству

17:54 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, Чемпионат мира по парикмахерскому искусству прошел в Париже. В ходе профессиональных состязаний рязанские мастера Виктор Баранов и Олег Володин успешно выступили в номинациях «Мужская техническая категория» и «Коммерческая стрижка с укладкой». На чемпионате Виктор Баранов занял 6 место в командном зачете и 12 – в индивидуальном, Олег Володин – 5 место в индивидуальном зачете.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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