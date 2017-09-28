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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязанской области проверили более 500 автобусов

17:56 / Актуально

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе завершился профилактический рейд «Автобус». Сотрудники полиции 7 и 12 сентября обследовали маршруты движения пассажирского транспорта, осмотрели 506 автобусов и выявили 70 нарушений правил дорожного движения.

Вчера на стационарном посту ДПС «Михайловский» полицейские остановили пассажирский автобус. Во время проверки выяснилось, что система рулевого управления в транспортном средстве неисправна. Неисправный автобус был эвакуирован на специализированную стоянку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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