В Рязанской области проверили более 500 автобусов

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе завершился профилактический рейд «Автобус». Сотрудники полиции 7 и 12 сентября обследовали маршруты движения пассажирского транспорта, осмотрели 506 автобусов и выявили 70 нарушений правил дорожного движения.

Вчера на стационарном посту ДПС «Михайловский» полицейские остановили пассажирский автобус. Во время проверки выяснилось, что система рулевого управления в транспортном средстве неисправна. Неисправный автобус был эвакуирован на специализированную стоянку.