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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязани пройдет фестиваль национальной книги «Читающий мир»

17:57 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» пройдет с 3 по 7 октября в рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. Акции в рамках фестиваля будут направлены на пропаганду книги, чтения, национальных литератур и языков, формирование положительного имиджа человека читающего.

В программе предусмотрены презентации издательских и просветительских проектов, творческие вечера писателей. Традиционный конкурс «Книга года» определит победителей в десяти номинациях.

Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка. С 4 по 6 октября свою лучшую продукцию представят российские и зарубежные издательства, издающие учреждения и организации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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