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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Лучшим муниципалитетам Рязанской области предоставят гранты за счет средств регионального бюджета

18:06 / Власть
Такие поощрительные меры должны стать для муниципальных образований дополнительным стимулом для развития

Тему обсуждали сегодня на заседании комиссии при губернаторе Рязанской области по вопросам местного самоуправления. Заседание провел заместитель председателя регионального правительства Сергей Филимонов.

В работе приняли участие руководители региональных министерств, главы и представители законодательных органов муниципальных образований, члены молодежного правительства.

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области за 2016 год, о которых проинформировала и.о. министра по делам территорий и информационной политике региона Анна Рослякова. В частности, оценивались показатели работы по экономическому развитию, в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, образования, физической культуры и спорта. По итогам заседания принято решение определить лучшие муниципалитеты, которым будут предоставлены гранты за счет средств областного бюджета.

По словам заместителя председателя правительства области Сергея Филимонова, такие поощрительные меры будут для муниципальных образований дополнительным стимулом для развития. Он отметил, что качественное решение вопросов, волнующих граждан, во многом зависит от эффективности работы местных органов власти. Одной из приоритетных задач, которую ставит перед региональным правительством губернатор Николай Любимов, является комплексное развитие территорий, способствующее повышению уровня жизни людей в регионе.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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