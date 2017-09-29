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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В стиле музыкальной классики

00:01 / Культура
В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79-го концертного сезона
В стиле музыкальной классики

С началом нового музыкального сезона слушателей поздравила директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова. Она заверила публику, что в этом сезоне рязанцев ждут новые открытия и встречи с известными исполнителями.

К началу нового концерт­ного сезона у филармонии появились собственные логотип и виртуальный концертный зал. Это позволит жителям городов и сел Рязанской области в прямом эфире не только услышать, но и увидеть происходящее на сцене.

Пилотная трансляция регионального виртуального концертного зала будет осуществляться на три площадки – Батуринскую сельскую библиотеку, центральную библиотеку Рыбновского района и культурно-спортивный центр села Малинищи Пронского района.

В день открытия нового концертного сезона в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова выступил виолончелист – заслуженный артист России Борис Андрианов.

В этот вечер со сцены звучали концерт для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака и симфония №1 до минор Иоганнеса Брамса.

После первого отделения состоялась автограф-сессия с Андриановым, во время которой можно было пообщаться с музыкантом. Желающих получить автограф оказалось очень много.

– Я считаю, что мне просто посчастливилось побывать на концерте всемирно известного музыканта, – сказала Антонина Кускова, приехавшая из Тулы в гости к родственникам. – К сожалению, обучаясь игре на виолончели долгие годы, я так и не постигла столь виртуозной техники владения смычком, как у Бориса Андрианова. По моему мнению, на таких примерах и надо учить молодежь.

– Борис Андрианов считается одним из ведущих отечественных виолончелистов нашего времени. У него прекрасное музыкальное образование, полученное в России и за рубежом, не растраченное впустую. В свое время он был стипендиатом программы «Новые имена», выступал в лучших концертных залах мира. Андрианова по праву относят к числу не только талантливых, но и креативно работающих музыкантов. Достаточно познакомиться с отзывами о его выступлениях музыкальных критиков, – высказала свою точку зрения учитель музыкальной школы №5 им. В.Ф. Бобылева по классу виолончели Татьяна Орлова. Она заметила, что Борис Андрианов играет на виолончели работы итальянского мастера Доменико Монтаньяна из Государственной коллекции музыкальных инструментов, на которой в свое время играл родной брат императора Александра I великий князь Михаил.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
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