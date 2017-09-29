Спортивный курьер

После поражений – победа

Во втором домашнем поединке рязанцам пришлось испытать горечь неудачи – играя против единоличного лидера чемпионата ВХЛ альметьевского «Нефтяника», они уступили с разницей в одну шайбу – 1:2. У нас по сравнению с первым матчем произошла смена голкипера – вместо Александра Черепенина в ворота встал Илья Коновалов, и надо сказать, действовал он вполне достойно. В счете повели гости. Во втором периоде хозяева сделали результат ничейным – Данил Юртайкин одним касанием отправил шайбу Игорю Бондыреву, и тот поразил нижний угол ворот. За четыре минуты 17 секунд до окончания периода соперникам удалось выйти вперед, а затем отстоять победный счет.

Неудачей для ХК «Рязань» завершился и третий матч, против «Тороса». А начало было за нами: во время осады ворот соперника Роман Дубинин сумел протолкнуть шайбу в сетку. «Ключевым» моментом в игре стало двойное большинство при счете 1:0 в нашу пользу, – сказал в послематчевой пресс-конференции главный наставник ХК «Рязань» Игорь Жилинский. – Забрось мы вторую шайбу, все могло развиваться по другому сценарию. Но спешка, волнение помешали создать что-то вразумительное. В результате случились два необязательных гола в наши ворота». В концовке матча форвард «Тороса» выкатился на рандеву с голкипером Александром Черепениным, но не сумел с ходу переиграть его. Судья же засчитал весьма спорную шайбу. Где была в тот момент шайба, повтор однозначно не показал. В итоге поражение – 1:3.

В заключительном матче домашней серии «Рязань» одержала победу над командой «Молот-Прикамье» из Перми – 5:3. Шайбы в ворота гостей забросили Данил Юртайкин (две), Павел Кудрявцев, Кирилл Маслов и Александр Репьях.

Покер Елены Даниловой

В очередном туре чемпионата России по футболу среди женских клубов «Рязань-ВДВ» буквально разгромила «Россиянку» на ее поле – 7:0. Лидер нашей команды Елена Данилова оформила «покер» – забила в ворота соперниц четыре гола. Наша дружина выступала в таком составе: Самсон (Жаманакова, 68), Еремеева, Алексанян, Шейкина, Медведь, Синютина (Колесникова, 68), Алешичева (Власенко, 64), Бойченко, Данилова, Осипова (Кутушева, 65), Федорова. Начало разгрому хозяек на их поле в Химках, на стадионе «Новые Химки», положила Валерия Алешичева, открывшая счет на первой минуте матча. Затем дважды отличилась Елена Данилова (первый гол сама пострадавшая забила с пенальти). Под занавес тайма точным ударом отметилась Наталья Осипова. После перерыва Данилова не реализовала одиннадцатиметровый, но зато забила два гола с игры. Завершила разгром подмосковной команды Марина Федорова.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин отметил: «Наша игра строилась на контроле над мячом. После первого гола соперницы занервничали, появлялись свободные зоны для атаки, практически все голевые моменты «десантницам» удавалось реализовать. С нетерпением ждем матча в Перми – он во многом определит расклад борьбы за медали чемпионата и путевки в Лигу чемпионов».

«Рязани-ВДВ» не удалось пополнить очковый багаж: в Перми «десантницы» уступили местной «Звезде-2005», лидеру чемпионата – 1:3. Единственный гол в ворота соперниц удалось забить Елене Даниловой. На 65-й минуте матча она овладела мячом в штрафной хозяек поля и филигранно пробила в нижний угол ворот. Набрав 26 очков, «Звезда» упрочила свое лидирующее положение. Неудача отбросила «Рязань-ВДВ» за пределы первой тройки, на три очка она отстает от ЦСКА, на одно – от команды «Чертаново». В ближайшем матче дома, на стадионе «Спартак», сегодня наша команда будет принимать аутсайдера соревнований – «Дончанку» из Азова. Начало игры – в 17.00.

Крупно проиграли...

Женская национальная сборная России по футболу, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в отборочном матче к чемпионату мира-2019 уступила бронзовым призеркам чемпионата Европы-2017, идущим третьими в мировом табеле о рангах – англичанкам. Соперницы забили в ворота нашей команды, в составе которой выступают рязанские «десантницы» – игроки обороны Анна Беломытцева и Татьяна Шейкина, полузащитница Марина Федорова и форвард Елена Данилова, шесть «безответных» голов. При счете 2:0 в пользу соперниц мяч попал в руку Цыбутович, и главный арбитр матча вместе с назначением в наши ворота пенальти решил наказать Ксению второй желтой карточкой, автоматически превратившейся в красную. Голкипер Татьяна Щербак в отчаянном шпагате отразила одиннадцатиметровый удар. Россиянкам пришлось провести две третьих поединка в меньшинстве, они в итоге проиграли – 0:6.

Фиаско ФК «Рязань»

Настоящим фиаско для рязанцев завершился гостевой поединок в Брянске против динамовцев: они потерпели поражение с крупным счетом – 0:4. В составе нашей команды случилась серьезная потеря: в начале второго тайма Артур Шахназаров попытался из своей штрафной головой выбить мяч и потерял сознание. Подоспевшие медики привели его в чувство, но самостоятельно покинуть поле футболист не смог. Диагноз: сотрясение головного мозга легкой степени тяжести. Скорее всего Артур пропустит несколько матчей. «Рязань»: Азаров, Елисеев (Абовян, 46), Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Сапельников, 51), Кулешков, Лабзин, Мещеряков, Коляев (Зайцев, 60), Гамзатов (Сентюрин, 46), Гришин (Корольков, 46). В турнирной таблице «Рязань» опустилась с третьего на шестое место. Следующий матч наша команда проведет 30 сентября дома, на поле стадиона «Спартак», против занимающего пятую позицию «Зоркого» из Красногорска. Начало – в 17.00.

«Золото» Гран-при для фигуристки

В Австралии проведен первый этап серии юниорского Гран-при (ЮГП) по фигурному катанию. «Золото» соревнований завоевала рязанка Александра Трусова, ныне проживающая в Москве. Сейчас ее тренирует Этери Тутберидзе, в числе воспитанников которой – олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая и чемпионка мира 2016 года Евгения Медведева. Первой наставницей Александры Трусовой в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» была Ольга Шевцова, затем, до отъезда в Москву, она тренировалась под руководством Ларисы Мелковой. Рязанка мечтает стать участницей Олимпийских игр и уверенно идет к этой цели. В минувшем сезоне она стала чемпионкой Москвы, и вот – новый успех.