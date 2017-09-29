Добавить любви, приправить дружбой

Рязанские танцоры показали комедию в немецком стиле на фестивале горчицы в Волгограде

Ансамбль Tanzdorf («Танцующая деревня») выступил в Старой Сарепте – бывшей немецкой колонии, ныне входящей в состав города Волгограда. В районе, где производили горчицу, ежегодно проходят фестивали, посвященные этому продукту, с играми, конкурсами и даже инсценировками свадеб. Рязанские артисты привезли на волгоградскую землю комедию «Путешествие Ганса, или Карты Судьбы».

Впервые постановка увидела свет в Доме общественных организаций 1 апреля прошлого года. Ее создание инициировала руководитель рязанской общественной организации российских немцев «Общество Начало» Альбина Шенк. Придуманный ею проект «Дорогой дружбы» поддержало региональное министерство по делам территориальных образований и общественных объединений. По словам руководителя ансамбля Tanzdorf Марии Мартынкиной, основой танцевальной постановки стали небольшие музыкальные номера. Артисты дважды ездили в Скопин к руководителю молодежного театра «Предел», заслуженному работнику культуры РФ Владимиру Делю, чтобы набраться актерского опыта и усовершенствовать свой замысел. После долгих репетиций и обсуждений разрозненные, но яркие фрагменты удалось объединить общим сюжетом – и превратить их в блестящую комедию.

В основе истории – путешествия незадачливого Ганса в исполнении танцора Андрея Новикова. Слегка инфантильный, чуть стеснительный и совершенно не умеющий принимать собственные решения молодой человек отправляется искать невесту. Дороги приводят его в деревни ткачей, мельников, пивоваров. На Ганса кладет глаз разбитная Амалия (эту характерную роль блестяще исполнила Татьяна Матыкина) и решает женить его на себе. Бесхарактерный юноша долго мирится с властным нравом невесты, но, вернувшись в родную деревню, понимает, что нет никого милее его нежной, уступчивой, по-женски мудрой соседки Фриды (Екатерина Цхварашвили). И что же получается – счастье-то рядом! Но чтобы его разглядеть, надо научиться руководить собственной судьбой, а не плыть по течению…

«Мы очень долго работали над характерами наших героев, – поделилась Мария Мартынкина. – Ганс преображается: становится не мальчиком, но мужем! А в борьбе двух сильных женщин побеждает та, которая умеет договариваться, уступать, а не та, которая решает все хлыстом. Все характеры и сцены списаны нами из современной жизни». И рассказаны зрителю с большим юмором танцевально-театральным языком.

И вот спектакль привезли на землю, где с 1763 года жили немецкие переселенцы. «На волжской земле нас очень радушно встретили, – поделилась впечатлениями артистка ансамбля Ольга Шевченко. – Особенно запомнилась великолепная прогулка по Старой Сарепте. Нам показали кирху, дом пастора, провели экскурсию по музею, который расположен в здании бывших колонистов. Мы узнали, что Сарепта – горчичная столица России, поэтому нам было очень интересно узнать об истории горчицы и многочисленных секретах ее производства». Труппа узнала и о жизни поволжских немцев, и о героической истории современного Волгограда.

Но несмотря на насыщенную экскурсионную программу, артисты основательно подготовились к выступлению, которое состоялось в кирхе. Сценография спектакля «Путешествие Ганса, или Карты Судьбы» создавалась так, чтобы постановку можно было играть и на академической сцене, и на открытой площадке, где нет деления на зрительный зал и кулисы. «Комедия смотрится на одном дыхании! – рассказала после выступления рязанцев Татьяна Шефер, председатель Волгоградской городской общественной организации «Центр немецкой культуры». – При этом в нем представлена вся палитра немецких танцев и разнообразные национальные костюмы».

Волгоградцы и туристы единодушно признали: подарок от Tanzdorf стал украшением фестиваля горчицы. А значит, «дорога дружбы», которую так хотели создать жители двух городов, проторена – и открыта для мечтателей и творцов.

Екатерина Кайер