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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Воспитание должно быть патриотическим

00:01 / Город и мы
Воспитание должно быть патриотическим

На прошлой неделе в библио-теке-филиале №1 прошла акция «Когда по родному поселку идешь», посвященная 60-летию присвоения одной из улиц имени Бабушкина. Информационно-познавательное мероприятие было подготовлено сотрудниками библиотеки совместно с префектурой Октябрьского района и учащимися общеобразовательных школ №41 и №11.

Школьникам рассказали историю присвоения имени улице, показали художественный фильм о советском летчике-полярнике, Герое Советского Союза Михаиле Сергеевиче Бабушкине

А уже в начале этой недели сотрудники префектуры Октябрьского района встретились с воспитанниками Рязанской школы-интерната. На встрече, посвященной 80-летию образования Рязанской области, речь шла не только об истории становления Рязани, о земляках – Героях Советского Союза. Префект Октябрьского района Александр Селиванов рассказал о текущей работе префектуры, планах и задачах на ближайшее время. В свою очередь, воспитанники школы-интерната высказали свое видение развития района, поделились своим мнением о том, каких объектов им не хватает для занятий спортом, творчеством, как, на их взгляд, должны быть оборудованы парки и скверы.

– Любовь к Родине – большой и малой – это ценное нравственное качество, которое идет рядом с умением дружить, трудиться, интересоваться историей родного края, принимать активное участие в общественной жизни. В Октябрьском районе работа по патриотическому воспитанию ведется по нескольким направлениям: это и организация познавательных акций и занятий, проведение в школах различных тематических уроков, встречи с ветеранами, – отмечает префект района Александр Селиванов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
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