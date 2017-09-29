Торговля вне закона

В префектуре Октябрьского района продолжается плановая работа по контролю за незаконной торговлей. Так, за прошедшую неделю на трех улицах района были демонтированы несколько несанкционированных точек продажи различной продукции. В их числе – торговая точка у остановок общественного транспорта «Кальное», «Новоселов» и «Шереметьево». После их демонтажа, организованного 25 сентября, было вывезено около 4 кубометров мусора.

В префектуре района поясняют, что за третий квартал текущего года было составлено 92 протокола об административных правонарушениях в сфере торговли. Для физических лиц штрафы составили от 1000 до 3000 рублей, а для должностных – от 5000 до15000 рублей.