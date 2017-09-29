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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости

00:01 / Город и мы
Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости

27 октября в преддверии Международного дня пожилых людей в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие для пенсионеров и ветеранов труда, проживающих в Октябрьском районе Рязани.

Оказать заслуженное внимание и уважение людям пенсионного возраста пришли представители исполнительной власти города и области, руководители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений. От имени и.о. главы администрации города Сергея Карабасова рязанцев старшего поколения приветствовала и.о. заместителя главы – Елена Сорокина.

«День пожилых – это праздник торжества человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости», – заявила Елена Сорокина. Она пожелала всем участникам мероприятия крепкого здоровья, благополучия и внимания со стороны родных и близких. В этот день наиболее активные члены районных общественных и ветеранских организаций были удостоены муниципальных наград, а также ценных подарков от городского и областного Советов ветеранов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
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