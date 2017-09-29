Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости

27 октября в преддверии Международного дня пожилых людей в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие для пенсионеров и ветеранов труда, проживающих в Октябрьском районе Рязани.

Оказать заслуженное внимание и уважение людям пенсионного возраста пришли представители исполнительной власти города и области, руководители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений. От имени и.о. главы администрации города Сергея Карабасова рязанцев старшего поколения приветствовала и.о. заместителя главы – Елена Сорокина.

«День пожилых – это праздник торжества человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости», – заявила Елена Сорокина. Она пожелала всем участникам мероприятия крепкого здоровья, благополучия и внимания со стороны родных и близких. В этот день наиболее активные члены районных общественных и ветеранских организаций были удостоены муниципальных наград, а также ценных подарков от городского и областного Советов ветеранов.