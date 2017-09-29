Глазами тифлокомментатора

Незрячие могут приобщиться к искусству

Люди с нарушением зрения уже давно научились читать, замечательно играть на музыкальных инструментах, заниматься спортом, писать стихи и даже картины. Однако простой радости – пойти в кино, театр, музей – они лишены. Ведь большую часть информации там человек получает визуально. Слепые и слабовидящие люди не имеют возможности полного восприятия спектакля, фильма, произведения искусства.

Право на информацию

Снять часть информационных барьеров для лиц с нарушением зрения призван метод тифлокомментирования. Это лаконичное описание объекта, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему), без специальных пояснений. Услуга эта новая, и в будущем она поможет людям с глубоким нарушением зрения активнее быть вовлеченными во все сферы жизни общества.

Одним из современных направлений государственной социальной политики в отношении инвалидов в России является устранение визуальных информационных барьеров в получении социально значимой информации, в реализации законного права слепых и слабовидящих на информационное обеспечение. Конституция Российской Федерации гарантирует всем без исключения гражданам страны «право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

28 марта этого года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий создателей национальных фильмов снабжать ленту субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями. Закон вступил в силу с 1 июня 2017 года. Кроме того, кинопрокатчики (демонстраторы) должны будут обеспечить доступную среду для инвалидов при просмотре таких фильмов с 1 января 2018 года, то есть соответствующим образом оборудовать свой кинотеатр.

В Москве уже адаптированы для слепых и слабовидящих несколько театров – это Государственный академический Большой театр, Губернский театр, театр «Современник». Многие кинотеатры проводят дни просмотра кинофильмов с тифлокомментированием. Некоторые крупные города РФ начинают внедрять метод тифлокомментирования в своих театрах и кинозалах.

Расширяя горизонты

В России сегодня лишь тридцать профессиональных тифлокомментаторов. Среди них Наталья Анатольевна Исайкина – учитель-дефектолог школы-интерната № 26 города Рязани.

В этом учебном заведении обучаются дети с нарушением зрения. Коррекционная работа на занятиях Натальи Анатольевны дополняет и расширяет возможности школьников с нарушением зрения в овладении навыками как вербального, так и невербального общения, формирования и развития зрительного восприятия, что помогает таким детям в успешной социализации в обществе.

Помимо этого, Наталья Исайкина совместно с педагогами по музыке Светланой Рединой, Ириной Петриковой руководят школьным кукольным театром «Петрушка» и творческим объединением «Звездочки». Эти коллективы неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских и городских фестивалей детского театрального творчества.

Проводники в мир творчества

Директор школы-интерната Марина Владимировна Бойко давно мечтала воспитать в своем коллективе специалиста-тифлокомментатора. В этом году Наталья Анатольевна, благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», прошла обучение в Московском институте РЕАКОМП по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Тифлокомментирование». И вот теперь в школе есть свой профессиональный тифлокомментатор высшей категории.

В новом учебном году Наталья Исайкина планирует поделиться своими знаниями с учетелями, воспитателями, учениками и организовать школу волонтеров-тифлокомментаторов. Она надеется, что уже в ближайшем будущем услуги этой нужной специальности станут восстребованы в Рязани, а рязанские театры и кинотеатры поддержат начинание, и незрячим людям станет доступным просмотр киноновинок, спектаклей и выставок.