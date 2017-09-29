Марафон: «за» и «против»

Осень – золотая пора для легкоатлетических кроссов и пробегов. Тяга любителей бега к длинным дистанциям общезакономерна и легко объяснима. Ничто так благотворно не работает на здоровье человека, как длительный бег.

К тому же рязанцам есть чем гордиться в спортивном плане: нашу область прославляли рекордсмен мира в стипль-чезе Владимир Дудин, лауреат чемпионатов Европы в марафоне Виктор Байков, входившие в мировую элиту стайеров Михаил Горелов и Владимир Меркушин, участник Московской Олимпиады в беге на пять километров Александр Федоткин, призер юношеского первенства Европы Виктор Кузнецов… Сколько юношей и девушек они вовлекли в чудесную «страну бега»! Увы, все это в прошлом. Ныне только мастер спорта Александр Именин может достойно представлять Рязанщину на крупных соревнованиях. Как же мы пришли к такому плачевному финишу?

Многие сильнейшие рязанские бегуны, можно сказать, бойкотировали недавно состоявшийся в Рязани «Кросс нации». Причина первая: слишком короткую дистанцию – всего три километра – предложили организаторы участникам. Причина вторая: призеры определялись всего в двух возрастных группах, но может ли ветеран составить достойную конкуренцию двадцатилетнему бегуну? Вот и отправились наши лидеры в Гусь-Железный, на пробег в честь космонавта Владимира Аксенова. Услугами владельца «авто» Виктора Прасковина воспользовались его друзья – Александр Рябов, Тимофей Кюн, Вячеслав Винер и я. Возвращались домой не с пустыми руками: вся четверка – Прасковин, Рябов, Кюн и Винер – победила в своих возрастных группах на дистанциях от пяти до двенадцати километров. А в рязанском «Кроссе нации» они остались бы без наград.

Во время проведенной в минувшее воскресенье «Рязанской соборной версты» записал чистосердечное откровение мастера спорта СССР международного класса, чемпиона Советского Союза в лыжном марафоне, а теперь тренера Анатолия Бирюкова. «Что-то странное творится в спорте. Следуя положению о статусе детско-юношеской спортивной школы, я не имею права тренировать тех, кому исполнилось, скажем, восемнадцать лет. Но в этом возрасте и начинается профессиональный рост лыжника – такова его физиологическая предрасположенность. Получается: тренируй, тренируй мальчишку или девчонку около десяти лет – и все насмарку. К лыжам у нас вообще какое-то странное отношение. В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» на них выделено всего сорок тысяч рублей – до обидного мало. И поэтому впервые за многие годы работы я не повезу своих подопечных на первый снег. Сейчас приоритетным у нас назван биатлон – именно для стреляющих лыжников возведен биатлонный стадион, создаются все условия для тренировок. При этом забывается простейшая истина: биатлон начинается с лыж, а уж потом лыжник может переквалифицироваться – к навыкам чистого гонщика добавит мастерскую стрельбу. И таких примеров немало. Условий же для становления лыжного спорта на Рязанщине не создается. И в первую очередь – в организационном плане. Так, ближайший кросс лыжников планируется провести в Солотче, где трасса далека от идеальной – нет на ней необходимого перепада высот, каким богата «пересеченка». Именно такая трасса есть в спортивно-оздоровительном центре «Кросс», что под Рязанью, в Семено-Оленинском».

Разговор продолжил мастер спорта в беге на средние дистанции Евгений Горбачев: «Не могу взять в толк – почему в нашей области канули в Лету традиционные легкоатлетические эстафеты по улицам Рязани, укоротили Аксеновский пробег Касимов – Гиблицы (теперь он стартует в Гусь-Железном), Есенинский марафон уменьшили вдвое. Объясняют: подобные длительные пробеги мешают движению транспорта. Но вот противоположный пример: на старт состоявшегося в минувшее воскресенье в Москве марафона вышло более тридцати тысяч спортсменов и физкультурников, а пробег проходил по центральным улицам столицы. Почему бы Рязанщине не взять пример с Москвы? Что, нельзя транспорт остановить на три часа? Но об этом предупредить заранее.

И тут просто напрашивается возобновление Есенинского марафона. Как и включение в программу Аксеновского пробега еще одной дистанции, полумарафонской, что сделать несложно – пусть участники стартуют в Гиблицах, от школы, в которой учился Владимир Аксенов, пробегут до Гусь-Железного, повернут назад, а за ними последуют те, кто берет, как и прежде, общий старт. Что до рязанского «Кросса нации», тут пора внести, наконец-то, ясность: кроссовую дистанцию бегут не по городскому асфальту, а по «пересеченке». Ничто не мешает провести «Кросс нации» в том же Семено-Оленинском, а вслед за легкоатлетическими соревнованиями и лыжные гонки.

«У нас все готово к проведению соревнований – размечена трасса, построена гостиница, работает пищеблок. Нашими условиями пользуются представители других регионов страны, нет только рязанцев», – сокрушается директор спортивно-оздоровительного центра «Кросс» Александр Астахов. Неужели трудно сделать шаг навстречу еще одному, пока потенциальному, другу марафона? Вопрос – в первую очередь, к руководству областных федераций по легкой атлетике и лыжным гонкам.