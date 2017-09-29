Серьезный разговор

Состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым

Речь шла о развитии регионального АПК. Николай Любимов и Александр Ткачев обсудили вопросы развития льготного кредитования сельхозпроизводителей и фермеров, субсидирования, расширения посевных площадей, строительства тепличных и молочных комплексов, укрепления системы потребительской кооперации, реализации федеральной целевой программы по развитию сельских территорий… Министр отметил, что Рязанская область обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития сельского хозяйства и роста производства сельхозпродукции.

– Доля сельского хозяйства Рязанской области в валовом региональном продукте достигает 10%, это в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Однако экономические показатели сельхоз-

предприятий в регионе ниже среднероссийских. Знаю, что с вашим приходом увеличилась инвестиционная активность в регионе, развивается молочное скотоводство. В этом году на поддержку сельского хозяйства Рязанской области направлено 1,7 млрд. рублей из федерального бюджета. Уверен, что это позволит поддержать ряд приоритетных направлений развития АПК, – сказал Александр Ткачев.

Министр поздравил главу региона, а также участников уборочной кампании области с достижением знакового результата – сбором более 2 млн. тонн зерна, что на 595 тыс. тонн больше, чем на аналогичный период прошлого года. «Несмотря на сложные погодные условия в текущем году, аграрии области наглядно подтвердили свои знания и высокое мастерство и смогли достичь рекордной для области урожайности зерновых культур – 38 центнеров с гектара». По словам Николая Любимова, таких показателей объемов зерна не было с советских времен. Всего в третий раз за всю историю Рязанской области аграрии преодолели показатель в 2 млн. тонн. Губернатор поблагодарил главу Минсельхоза России за поддержку. Он отметил, что во многом благодаря федеральным программам развития АПК сельхозпроизводители Рязанской области в 2017 году практически полностью обеспечат потребности региона в зерне, молоке, овощах и картофеле, а также мясной продукции. Николай Любимов подчеркнул, что в настоящее время в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

– Мы заключили соглашения о запуске сразу нескольких проектов по молочному животноводству, в том числе привлекли в качестве крупного инвестора компанию «ЭкоНива». Уверен, что в ближайшей перспективе это позволит увеличить производство молочной продукции, в том числе обеспечить потребности рынка в Центральной России, – сказал губернатор.