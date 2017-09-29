Нити Арена
03:52 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
95

Приступил к работе

00:01 / Из официальных источников
На заседании Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вручила удостоверение члену СФ – представителю от правительства Рязанской области Олегу Ковалеву

Полномочиями члена Совета Федерации – представителя от правительства Рязанской области Олег Ковалев наделен 19 сентября 2017 года в соответствии с постановлением губернатора Рязанской области Николая Любимова. Олег Ковалев вошел в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По его словам, комитетом решается большой круг задач, он курирует вопросы федеративного устройства, местного самоуправления, строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, развития транспорта и дорог. «В рамках своей компетенции я буду защищать и лоббировать интересы Рязанской области при решении локальных вопросов, которые требуют отдельной работы с министерствами и ведомствами. По поручению губернатора буду выходить на федеральный уровень. Я буду опираться в своей работе на его мнение, проводить согласительные процедуры, получать поручения от губернатора в проработке каких-либо тем на уровне Совета Федерации», – подчеркнул Олег Ковалев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Серьезный разговор
Состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым
По материалам официального сайта Правительства области
Большие перспективы
Состоялось заседание смешанной Российско-Израильской комиссии, в работе которой принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Космический гений с рязанской земли
В Рязани проходит всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
Актуально
На пороге новоселья
Первые два дома жилого комплекса в Дядькове введены в эксплуатацию
Светлана Максимова
Общество
Все начинается с детства
В Рязани чествовали воспитателей и прочих работников дошкольного образования
Валентина Севостьянова
Общество
Бизнесмены смолоду
Названы имена лучших молодых предпринимателей года
Собственная информация
Из официальных источников
Богатый урожай
Рязанская область заняла второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых культур
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы
Воспитание должно быть патриотическим
Светлана Максимова
Город и мы
Торговля вне закона
Светлана Максимова
Город и мы
Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости
Светлана Максимова
Общество
Глазами тифлокомментатора
Незрячие могут приобщиться к искусству
Ольга Драган
Авторская колонка
Марафон: «за» и «против»
Вячеслав Чирков
Культура
В стиле музыкальной классики
В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79-го концертного сезона
Лада Петрова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Добавить любви, приправить дружбой
Рязанские танцоры показали комедию в немецком стиле на фестивале горчицы в Волгограде
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы