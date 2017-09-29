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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Все начинается с детства

00:01 / Общество
В Рязани чествовали воспитателей и прочих работников дошкольного образования
Автор фото: Валентина Севостьянова | Все начинается с детства
Фото автора.

Торжества по случаю профессионального праздника состоялись в недавно открывшемся детском технопарке «Кванториум «Дружба». В них приняли участие заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, представители управлений образования районов области и другие.

Нынешний год особенно значим для региональной системы дошкольного образования. В ноябре Рязань будет встречать участников и гостей всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017». Наш регион будет представлять воспитатель частного детского сада ОАО «РЖД» Ирина Бурлакова. В дни конкурсных испытаний планируется проведение всероссийской конференции по актуальным вопросам дошкольного образования, в которой примут участие более двухсот представителей всех регионов России.

– Работа с детьми – это призвание, – сказала, поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, Лариса Крохалева. – Только чуткие и внимательные люди выбирают себе эту профессию. Не случайно среди работников детских дошкольных учреждений преобладают женщины, которые отдают малышам свою любовь, знания и материнскую заботу.

Сегодня в области насчитывается более 80 тысяч дошкольников, работают 328 дошкольных образовательных организаций и 107 школ с дошкольными группами, в которых трудятся более 11 тысяч сотрудников, из них почти пять тысяч – педагогические работники. Средний возраст педагога детского сада – 43 года. В этом году в системе дошкольного воспитания появился один мужчина. Профессия воспитателя становится все более привлекательной.

Как было сказано, региональная система дошкольного образования развивается динамично. За последние пять лет построено и реконструировано 30 детских садов. Методист Михайловского управления образования Марианна Исаханова рассказала, что, после того как был введен в строй детский сад «Василек», проблема очередей в детские дошкольные учреждения была полностью решена.

– Такого красивого дет-ского садика в Михайлове еще не было, – рассказывает Марианна Исаханова. – Здесь подобран замечательный коллектив воспитателей, среди них много молодежи. Родители с удовольствием приводят сюда детей.

Четвертый год дошкольная ступень существует в статусе самостоятельного уровня общего образования. С одной стороны, это признание значимости дошкольного образования, а с другой – повышение требований к качеству. Подчеркивалось, что база учреждений детского дошкольного образования постоянно обновляется, расширяются вариативные формы – создаются группы кратковременного пребывания детей, консультационные пункты, лекотеки, развивающие центры и частные мини-сады. Активно решается задача обеспечения детскими садами ребятишек раннего возраста.

Татьяна Якунина почти сорок лет проработала в детском садике №52 г. Рыбное. По ее признанию, без любви к детям невозможно работать в дошкольном учреждении. Трудное и очень ответственное дело – воспитывать детей.

Многие участники торжественного собрания были удостоены региональных и ведомственных наград. Среди них заведующая частным детсадом «Росточек» Ольга Вылегжанина. Она стала Почетным работником сферы образования РФ. В заключение свое мастерство показали юные артисты.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
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