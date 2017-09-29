Бизнесмены смолоду

Названы имена лучших молодых предпринимателей года

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».

Как сообщает областное министерство промышленности и экономического развития, в номинации «Открытие года» победителем стал Дмитрий Найденов, директор фабрики кофе и чая BRAVOS. Максим Казанцев, директор батутного центра Cosmica, стал лучшим в номинации «Производство года». Победитель в номинации «Работодатель года» – Наталья Светочкова, основатель студии дизайна интерьера «ЭПАТАЖ». В номинации «Социальный бизнес года» члены жюри отдали предпочтение Антону Маликову, директору клуба инженерного творчества «РобоШкола». В специальной номинации «Личный вклад года» отмечен бизнес-тренер и эксперт Школы молодежного предпринимательства Марк Рогинкин.

Победителям и призерам вручены именные дипломы и подарки от спонсоров.

Совсем скоро лучшим представителям молодежного бизнеса региона предстоит принять участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», где они смогут заявить о себе и побороться за лидерство в своей сфере с сильнейшими предпринимателями со всей страны.