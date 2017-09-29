Нити Арена
03:53 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
90

Бизнесмены смолоду

00:01 / Общество
Названы имена лучших молодых предпринимателей года

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».

Как сообщает областное министерство промышленности и экономического развития, в номинации «Открытие года» победителем стал Дмитрий Найденов, директор фабрики кофе и чая BRAVOS. Максим Казанцев, директор батутного центра Cosmica, стал лучшим в номинации «Производство года». Победитель в номинации «Работодатель года» – Наталья Светочкова, основатель студии дизайна интерьера «ЭПАТАЖ». В номинации «Социальный бизнес года» члены жюри отдали предпочтение Антону Маликову, директору клуба инженерного творчества «РобоШкола». В специальной номинации «Личный вклад года» отмечен бизнес-тренер и эксперт Школы молодежного предпринимательства Марк Рогинкин.

Победителям и призерам вручены именные дипломы и подарки от спонсоров.

Совсем скоро лучшим представителям молодежного бизнеса региона предстоит принять участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», где они смогут заявить о себе и побороться за лидерство в своей сфере с сильнейшими предпринимателями со всей страны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Все начинается с детства

Глазами тифлокомментатора

Рязанские стилисты успешно выступили на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству

Все начинается с детства
В Рязани чествовали воспитателей и прочих работников дошкольного образования
Валентина Севостьянова
Богатый урожай
Рязанская область заняла второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых культур
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Космический гений с рязанской земли
В Рязани проходит всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
Актуально
На пороге новоселья
Первые два дома жилого комплекса в Дядькове введены в эксплуатацию
Светлана Максимова
Из официальных источников
Серьезный разговор
Состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Приступил к работе
На заседании Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вручила удостоверение члену СФ – представителю от правительства Рязанской области Олегу Ковалеву
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Большие перспективы
Состоялось заседание смешанной Российско-Израильской комиссии, в работе которой принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы
Воспитание должно быть патриотическим
Светлана Максимова
Город и мы
Торговля вне закона
Светлана Максимова
Город и мы
Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости
Светлана Максимова
Общество
Глазами тифлокомментатора
Незрячие могут приобщиться к искусству
Ольга Драган
Авторская колонка
Марафон: «за» и «против»
Вячеслав Чирков
Культура
В стиле музыкальной классики
В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79-го концертного сезона
Лада Петрова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Добавить любви, приправить дружбой
Рязанские танцоры показали комедию в немецком стиле на фестивале горчицы в Волгограде
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы