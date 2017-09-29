Богатый урожай

Рязанская область заняла второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых культур

В регионе завершается уборка зерновых культур. В шести районах работы окончены полностью. На сегодняшний день обмолочено 544,3 тыс. га, что составляет 96,7% от общей площади уборки. Собрано 2080,6 тыс. т зерна, что на 626,4 тыс. т больше, чем годом ранее. В девяти районах аграрии намолотили более чем по 100 тыс. т зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 38,2 ц/га и на 26,5% превышает уровень 2016 года. В восьми районах она больше среднеобластного значения. Таким образом, по состоянию на 26 сентября среди регионов Центрального федерального округа Рязанская область занимает второе место по темпам уборки зерновых культур, седьмое – по валовому сбору зерна и восьмое – по урожайности.