Космический гений с рязанской земли

В Рязани проходит всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского

На Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Наследие К.Э. Циолковского и современность» на рязанской земле собрались космонавты, конструкторы и испытатели космической техники, правнуки выдающегося деятеля космонавтики, гости из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и даже города Циолковский, находящегося в Амурской области.

Конференция проходит по пяти секциям сразу на нескольких площадках – в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета, областной библиотеке имени Горького, музее космонавтики имени К.Э. Циолковского в средней школе №16 г. Рязани. 160 лет – это время не только для осмысления пройденного пути, но и для новых идей по популяризации, пропаганде наследия ученого. Круг обсуждаемых тем очень широк: научные вопросы, идеи русского космизма, педагогическое наследие ученого, концепции сохранения памятных мест, связанных с К.Э. Циолковским, в разных городах.

Правнучка ученого Елена Тимошенкова приехала в Рязань рассказать о деятельности Мемориального дома-музея своего предка в г. Калуге, который она возглавляет. Музей открылся спустя год после того, как ученого не стало, 19 сентября 1936 года, в доме, где он прожил 30 лет. Это был первый музей, рассказывающий о Циолковском, а когда здесь благодаря С.П. Королеву появились космические экспонаты, он стал и первым космическим музеем мира. Если Елена Алексеевна – главный хранитель семейной истории, то другой потомок Константина Эдуардовича, правнук Сергей Самбуров, пошел непосредственно по космической стезе. Сегодня он главный специалист отдела технической подготовки и проектирования деятельности космонавтов ракетно-космической корпорации «Энергия». Сергей Николаевич настаивает, что Циолковский был прежде всего мыслителем. Космонавтика не была для него самоцелью, он думал над тем, как сделать человечество счастливым. По мнению ученого, наше счастливое будущее возможно только при выходе в космическое пространство и дальнейшем расселении по просторам Вселенной. Идеи звездного мечтателя до сих пор поражают воображение и ждут своего воплощения.

– Из 600 его работ одна треть посвящена философским проблемам освоения космоса, одна треть – тому, как устроить жизнь на Земле и в космосе, и только одна треть – технике. Циолковский написал чисто технологический план освоения Вселенной из 16 пунктов, и в этом списке мы выполнили только самую примитивную часть, – говорит Сергей Самбуров. Он также отметил, что пока никак не удается найти средства на издание полного собрания сочинений Циолковского, в первую очередь, его философских трудов. При этом исправно выходят книжки «о Циолковском» различных авторов, которые больше рассказывают о себе, нежели о Константине Эдуардовиче.

– Мне попадались такие книги, где критиковалось незнание Циолковским конструкции современных космических кораблей и последних исследований в области аэродинамики, – рассказал Сергей Самбуров, – так что наше наследие нуждается в защите и в том, чтобы о великом космическом первопроходце писали профессионально и содержательно.

Торжественное открытие конференции состоялось в Рязанской областной филармонии. От имени главы региона Николая Любимова к участникам обратилась заместитель председателя областного правительства Лариса Крохалева. Она отметила, что в юбилейный год в регионе проводится большая работа по сохранению памяти о К.Э. Циолковском, активное участие в мероприятиях принимают школьники и студенты. Собравшимся представили музыкально-драматическое посвящение К.Э. Циолковскому «Гражданин Вселенной». Рязанский губернаторский симфонический оркестр и народный молодежный театр «Предел» из г. Скопина рассказали о наиболее ярких эпизодах жизни космического гения. На пленарном заседании в РГУ, кроме стандартных докладов, прозвучали и неординарные выступления. Владимир Аксенов призвал к активизации миротворческих процессов на планете перед угрозой возможностей атомного оружия и теми вызовами, которые предлагает человечеству техногенная цивилизация. А главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин получил сообщение от собственного корреспондента из Америки прямо во время выступления. Он сообщил, что сегодня между Роскосмосом и НАСА подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве орбитальной пилотируемой станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Старт к нашему спутнику с первым модулем будущей станции намечен на 2024 год.

В четверг работа конференции продолжится на родине К.Э. Циолковского, в селе Ижевском.

Елена Тимошенкова,

правнучка К.Э. Циолковского, директор Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского в г. Калуге:

– Циолковский – это целый мир. Это не только космонавтика, не только воздухоплавание, философия, биология. Циолковский – это сорок лет педагогического труда и награды за педагогический труд – ордена Святой Анны и Святого Станислава. Это прекрасный спортсмен, научившийся в 45 лет кататься на велосипеде. Это потрясающий дедушка шести внуков. Он учил их различать созвездия и кататься на велосипеде, склеивал им сломанных кукол и делал с ними воздушных змеев. Этого разнопланового Циолковского я увидела, когда смотрела программу конференции. Доклады самые разные, и это очень здорово, каждый участник открывает новую грань Константина Эдуардовича. Низкий поклон от семьи городу Рязани за все, что рязанцы делают для увековечения его памяти.

Владимир Аксенов,

дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, доктор технических наук, Почетный гражданин г. Рязани:

– За весь ХХ век выход человека в космическое пространство всем мировым сообществом определен как важнейшее достижение всей нашей человеческой цивилизации. Сегодня мы даже вообразить себе не можем, как жить без космоса. Жить без связи, без представления о том, что такое Земля, и так далее. Люди, которые начинали космическую страницу истории, были энтузиасты, работавшие для будущего. Эта научно-практическая конференция нужна, в первую очередь, для того, чтобы молодежь нашей области, нашей страны знала о том, в какой стране они живут, какие достижения у них есть. Ведь около половины всех мировых открытий начиналось в нашей стране. А последние восемь лет, например, все, кто летает в космос, астронавты Америки, Европы и всех других стран, летают на наших кораблях.

Татьяна Железнова,

Михаил Скрипников