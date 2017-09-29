Нити Арена
03:52 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
280

На пороге новоселья

00:01 / Актуально
Первые два дома жилого комплекса в Дядькове введены в эксплуатацию
Автор фото: Светлана Максимова | На пороге новоселья
Фото автора.

История долгостроя в поселке Дядьково подходит к завершению. Два жилых дома введены в эксплуатацию. Еще два строители готовят к сдаче государственной комиссии. О том, как совместными усилиями рязанских застройщиков и правительства области удалось достроить новый жилой комплекс в Рязанском районе, на прошедшем брифинге рассказал заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов.

Сергей Семенов напомнил историю долгостроя. Жилой комплекс «Дядьково» начал строиться в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. Рязанцы, принявшие участие в долевом строительстве, стали заложниками ситуации, многие из них продали единственное жилье, чтобы купить новую квартиру в ЖК «Дядьково».

После вмешательства правительства области был разработан механизм достройки комплекса.

– Новый проект предполагает уплотнение застройки территории. Для этого была изменена схема генерального плана, к участку «привязан» еще один многоквартирный жилой дом, откорректирована проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, и заменен застройщик, – рассказал Сергей Семенов.

Коллегиальным решением право достроить комплекс было отдано фонду «Центр поддержки малого предпринимательства – бизнес-инкубатор Рязанского района». Бизнес-план проекта, обосновывающий его экономическую целесообразность, прошел защиту в Приовнешторгбанке, который оформил кредитную линию в 90 миллионов рублей под 14% годовых на достройку комплекса. Кроме этого, финансовую поддержку оказали рязанские застройщики, в частности, группы компаний «Единство» и «Капитал», «Северная компания» и «Стройпромсервис». Генеральным подрядчиком стало ООО «ПМК» – организация, имеющая большой опыт в строительстве домов для переселения жителей ветхого и аварийного фонда.

К настоящему моменту завершено строительство трех домов, два из них введены в эксплуатацию. Один жилой дом, где уже ведутся сантехнические работы, будет готов к вводу в ближайшее время. По заверениям Сергея Семенова, в течение двух-трех недель обладатели новых квартир смогут получить правоустанавливающие документы.

Еще 152 квартиры комплекса находятся в открытой продаже, за счет которой будут достраиваться остальные дома комплекса. Всего в комплексе девять многоквартирных домов. Еще два будут введены в эксплуатацию в октябре этого года. Последний дом комплекса планируется достроить во втором квартале будущего года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 171 (5458) от 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области проверили более 500 автобусов

Первые два дома жилого комплекса в поселке Дядьково Рязанского района введены в эксплуатацию

В рязанской Горроще ремонтируют тепломагистраль

Космический гений с рязанской земли
В Рязани проходит всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
Серьезный разговор
Состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Серьезный разговор
Состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Приступил к работе
На заседании Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вручила удостоверение члену СФ – представителю от правительства Рязанской области Олегу Ковалеву
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Большие перспективы
Состоялось заседание смешанной Российско-Израильской комиссии, в работе которой принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Все начинается с детства
В Рязани чествовали воспитателей и прочих работников дошкольного образования
Валентина Севостьянова
Общество
Бизнесмены смолоду
Названы имена лучших молодых предпринимателей года
Собственная информация
Из официальных источников
Богатый урожай
Рязанская область заняла второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых культур
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы
Воспитание должно быть патриотическим
Светлана Максимова
Город и мы
Торговля вне закона
Светлана Максимова
Город и мы
Праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости
Светлана Максимова
Общество
Глазами тифлокомментатора
Незрячие могут приобщиться к искусству
Ольга Драган
Авторская колонка
Марафон: «за» и «против»
Вячеслав Чирков
Культура
В стиле музыкальной классики
В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79-го концертного сезона
Лада Петрова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Добавить любви, приправить дружбой
Рязанские танцоры показали комедию в немецком стиле на фестивале горчицы в Волгограде
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы