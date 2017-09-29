На пороге новоселья

Первые два дома жилого комплекса в Дядькове введены в эксплуатацию

История долгостроя в поселке Дядьково подходит к завершению. Два жилых дома введены в эксплуатацию. Еще два строители готовят к сдаче государственной комиссии. О том, как совместными усилиями рязанских застройщиков и правительства области удалось достроить новый жилой комплекс в Рязанском районе, на прошедшем брифинге рассказал заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов.

Сергей Семенов напомнил историю долгостроя. Жилой комплекс «Дядьково» начал строиться в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. Рязанцы, принявшие участие в долевом строительстве, стали заложниками ситуации, многие из них продали единственное жилье, чтобы купить новую квартиру в ЖК «Дядьково».

После вмешательства правительства области был разработан механизм достройки комплекса.

– Новый проект предполагает уплотнение застройки территории. Для этого была изменена схема генерального плана, к участку «привязан» еще один многоквартирный жилой дом, откорректирована проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, и заменен застройщик, – рассказал Сергей Семенов.

Коллегиальным решением право достроить комплекс было отдано фонду «Центр поддержки малого предпринимательства – бизнес-инкубатор Рязанского района». Бизнес-план проекта, обосновывающий его экономическую целесообразность, прошел защиту в Приовнешторгбанке, который оформил кредитную линию в 90 миллионов рублей под 14% годовых на достройку комплекса. Кроме этого, финансовую поддержку оказали рязанские застройщики, в частности, группы компаний «Единство» и «Капитал», «Северная компания» и «Стройпромсервис». Генеральным подрядчиком стало ООО «ПМК» – организация, имеющая большой опыт в строительстве домов для переселения жителей ветхого и аварийного фонда.

К настоящему моменту завершено строительство трех домов, два из них введены в эксплуатацию. Один жилой дом, где уже ведутся сантехнические работы, будет готов к вводу в ближайшее время. По заверениям Сергея Семенова, в течение двух-трех недель обладатели новых квартир смогут получить правоустанавливающие документы.

Еще 152 квартиры комплекса находятся в открытой продаже, за счет которой будут достраиваться остальные дома комплекса. Всего в комплексе девять многоквартирных домов. Еще два будут введены в эксплуатацию в октябре этого года. Последний дом комплекса планируется достроить во втором квартале будущего года.