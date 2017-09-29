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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с 80-летием Рязанской областной прокуратуры

09:00 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Рязанской области! Поздравляю вас с 80-летием Рязанской областной прокуратуры!

Ваша служба была и остается сегодня одним из важнейших институтов правоохранительной системы, гарантом законности в обществе. На протяжении этих десятилетий работники прокуратуры добросовестно выполняют возложенные на них государственные задачи, стоят на страже российской государственности.

В органах прокуратуры нашего края всегда служили достойные люди, подлинные специалисты своего дела, которых отличают принципиальность, верность долгу, высокие личные качества. Ведомство сегодня по праву заслужило большой авторитет и доверие людей. Уверен, что профессионализм и ответственность, которые отличают работников прокурорского корпуса Рязанской области, эффективное межведомственное взаимодействие со всеми органами власти субъекта позволят и впредь твердо отстаивать принципы законности и порядка, конституционные права граждан, обеспечивать комфортные условия для жизни рязанцев и планомерного развития региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов в работе на благо Рязанской области и всей России!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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