Прокурор Рязанской области Олег Черныш поздравил коллег, ветеранов и пенсионеров прокуратуры с 80-летием образования прокуратуры региона

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые коллеги, ветераны и пенсионеры прокуратуры области! 28 сентября прокуратуре Рязанской области исполняется 80 лет.

И неслучайно этот день практически совпал с 80-й годовщиной образования Рязанской области, ведь все эти годы на страже законности в регионе, способствуя его поступательному движению по пути преобразований, стояли работники органов прокуратуры.

Со дня создания органов прокуратуры и на протяжении ее существования прокуроры с честью и большой отдачей выполняют свой профессиональный долг. От компетентности, верности закону, личной порядочности прокуроров во многом зависит состояние законности и правопорядка в области и стране, обеспечение прав и свобод граждан, их доверие к правоохранительной системе и государству.

Прокуратура Рязанской области на современном этапе, являясь составной частью единой прокурорской системы России, достойно продолжает ее славные традиции, всецело сконцентрировавшись на реальной защите прав и законных интересов государства, общества и жителей региона. Ведь зачастую в борьбе за соблюдение законности прокуратура становится истиной в последней инстанции.

От всей души желаю всем сотрудникам прокуратуры доброго здоровья, благополучия, новых свершений в деле служения Отечеству!»