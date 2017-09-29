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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области принял участие в рабочей встрече с руководителями федеральных ведомств

09:11 / Власть

27 сентября министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец принял участие в рабочей встрече с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко и руководителем Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым.

На встрече обсуждались вопросы социально-трудовых отношений в регионе, задачи по формированию эффективного рынка труда и совершенствованию работы в сфере социальной защиты населения. Кроме того, речь шла о перспективах развития службы занятости Рязанской области и участии региона в пилотных проектах.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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