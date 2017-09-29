Нити Арена
03:51 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
108

Рязанцев приглашают к участию во Всероссийском эко-марафоне «Переработка»

09:16 / Экология

Экологический проект «Сдай макулатуру – спаси дерево» проходит в Рязани в рамках Года экологии. Его участники, сдавшие более 500 кг макулатуры, будут удостоены звания «ЭКОгероя». К проекту подключаются учащиеся школ, сотрудники организаций и учреждений города, активисты ТОС. Об этом информируют в управлении благоустройства города, курирующем реализацию проекта в областном центре и отвечающем за сбор всей макулатуры и ее отправку на дальнейшую переработку.

Итоги эко-марафона будут известны уже 13 октября. Вся необходимая информация об участии в проекте – положение о сборе, хранении и погрузке макулатуры, график ее вывоза – размещены на сайте проекта. С его оргкомитетом можно связаться по телефону 8 (953) 336-53-33.

Как сообщают в управлении благоустройства, акция организуется с целью привлечь внимание людей к теме ресурсосбережения, развития «зеленого предпринимательства» и как возможность гражданам внести свой вклад в развитие вторичной переработки отходов и проявить активную гражданскую позицию в общем деле сохранения окружающей среды.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцам напоминают: сегодня Всемирный день защиты слонов

В Рязанской области стартовала всероссийская акция «ЯблоковСад»

Летят журавли

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:18
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры
18:17
На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей
18:04
Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»
17:58
На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства
17:52
В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы