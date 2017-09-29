Рязанцев приглашают к участию во Всероссийском эко-марафоне «Переработка»

Экологический проект «Сдай макулатуру – спаси дерево» проходит в Рязани в рамках Года экологии. Его участники, сдавшие более 500 кг макулатуры, будут удостоены звания «ЭКОгероя». К проекту подключаются учащиеся школ, сотрудники организаций и учреждений города, активисты ТОС. Об этом информируют в управлении благоустройства города, курирующем реализацию проекта в областном центре и отвечающем за сбор всей макулатуры и ее отправку на дальнейшую переработку.

Итоги эко-марафона будут известны уже 13 октября. Вся необходимая информация об участии в проекте – положение о сборе, хранении и погрузке макулатуры, график ее вывоза – размещены на сайте проекта. С его оргкомитетом можно связаться по телефону 8 (953) 336-53-33.

Как сообщают в управлении благоустройства, акция организуется с целью привлечь внимание людей к теме ресурсосбережения, развития «зеленого предпринимательства» и как возможность гражданам внести свой вклад в развитие вторичной переработки отходов и проявить активную гражданскую позицию в общем деле сохранения окружающей среды.

Источник: сайт администрации Рязани