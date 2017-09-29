Порядка 250 рязанцев сдают нормативы ГТО

Как сообщает сайт администрации областного центра, в бассейне «Аквамед» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники выполняли нормативы по плаванию. Всего на участие в сдаче норм ГТО подали заявки порядка 250 человек – школьники, студенты и взрослые. Более 150 из них прошли тестирование в выполнении нормативов по плаванию на дистанциях 50 и 25 метров.

Очередной фестиваль ВФСК «ГТО» пройдет на базе СК «Химик» 11 и 12 октября. Желающим пройти тестирование необходимо: зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса по адресу: www.gto.ru для получения уникального идентификационного номера (УИН); направить заявку в Центр тестирования ГТО на почту zayavka.gto@yandex.ru (образец заявки на сайте www.gto.62.ru. Календарь). Дополнительная информация по телефону: 25-24-23.