За сутки в Рязанской области зарегистрировали 18 преступлений

10 из них было совершено в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, 3 кражи, одно преступление в сфере экономики. Дважды полицейские изымали наркотики, пресекли два преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Рязани сотрудники полиции выявили и пресекли 468 административных правонарушений, задержали 10 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 4 человек.