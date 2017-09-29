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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В скопинском селе Рязанской области горел нежилой дом

10:03 / Происшествия
Люди не пострадали

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 21.00 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Корневое Скопинского района. Горел нежилой кирпичный дом. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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