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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Наказание в 200 часов обязательных работ назначил суд вору из Рязанской области

10:20 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Путятинского района. Весной этого года мужчина демонтировал с чужого автомобиля «ВАЗ-2105» четыре колеса, забрал их и скрылся. Ущерб составил 11786 рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, злоумышленника нашли, а похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя - прокурора Путятинского района и квалифицировал действия подсудимого по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «кража». С учетом личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельств ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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