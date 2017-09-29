Наказание в 200 часов обязательных работ назначил суд вору из Рязанской области

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Путятинского района. Весной этого года мужчина демонтировал с чужого автомобиля «ВАЗ-2105» четыре колеса, забрал их и скрылся. Ущерб составил 11786 рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, злоумышленника нашли, а похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя - прокурора Путятинского района и квалифицировал действия подсудимого по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «кража». С учетом личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельств ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.