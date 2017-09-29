В рязанской части нацпарка «Мещера» открылась обновленная «Тропа Паустовского»

К 125-летию со дня рождения писателя сотрудники национального парка «Мещера» оборудовали «Тропу Паустовского» аншлагами, а также отремонтировали уже имевшиеся на ней элементы оформления. Дизайн стендов принадлежит Московскому литературному музею-центру Паустовского.

Открытие тропы состоялось 22 сентября в рамках научных чтений «Наследие К.Г. Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты», прошедших на рязанской земле и ставших частью Международной научно-практической конференции «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации».

Участники чтений первыми прошли по оборудованному маршруту, преодолев путь в 7 километров. Маршрут, по которому проложена тропа, – часть пути, проделанного Константином Паустовским с друзьями в августе 1948 года и описанного им в рассказе «Кордон 273». Произведение отличает последовательность и точность описания. Паустовский даже упоминает реальную фамилию лесника Алексея Желтова – главного хранителя этих мест. Это послужило тому, что еще до создания здесь национального парка люди, проникшиеся рассказом, устремлялись в рязанскую глубинку, чтобы своими глазами увидеть кордон, где когда-то бывал Паустовский.

Финальной точкой маршрута стало восстановленное национальным парком здание кордона. Здесь была размещена экспозиция, на которой представлены фотографии семьи Желтовых, предметы быта и рабочие инструменты лесника. После товарищеского обеда на оборудованной площадке перед кордоном был организован «круглый стол» «Экологическое просвещение и литературное наследие К.Г. Паустовского: опыт и перспективы межрегионального сотрудничества», который вела заместитель директора нацпарка по научной работе Зоя Дроздова. На «круглом столе» участники обсудили дальнейшие перспективы развития «Тропы Паустовского».

Завершили программу народные песни, когда-то звучавшие здесь в бытность кордона, в исполнении жителя города Спас-Клепики Анатолия Елисеева. Все участники чтений получили в подарок от национального парка памятные сувениры, а также новое научно-популярное издание – фотоальбом «Национальный парк «Мещера».

Фото предоставлены национальным парком «Мещера»