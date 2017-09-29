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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев поздравил губернатора Рязанской области Николая Любимова и аграриев региона с высокими достижениями уборочной кампании

11:49 / Власть

В адрес губернатора Николая Любимова поступила приветственная телеграмма министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева.

В телеграмме, в частности, говорится: «Поздравляю с намолотом более 2 млн. тонн зерна урожая 2017 года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии области наглядно подтвердили свои знания и высокое мастерство в растениеводстве, смогли достичь рекордной для области урожайности зерновых культур. Уверен, что усилиями всех тружеников сельскохозяйственной отрасли Рязанской области удастся сохранить набранный темп и завершить уборку зерновых культур без потерь».

На сегодняшний день в регионе обмолочено 551 тыс. га, что составляет 97,9 процента от уборочной площади. В 13 районах уборка зерновых культур полностью завершена. В целом по области собрано 2100,1 тыс. т зерна, что на 642,5 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В десяти районах намолочено более чем по 100 тыс.тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе на 26 процентов превышает показатель 28 сентября 2016 года. В восьми районах урожайность превышает среднеобластное значение.

С результатом более 2 млн. тонн рязанские аграрии только дважды в истории области завершали уборочную кампанию: в 1973 и в 1987 годах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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