Жителя Рязанской области осудили за размещение экстремистских материалов в социальной сети

Как сообщает сайт прокуратуры области, прокуратуры Клепиковского района провели проверку и установили, что житель региона на своей странице в соцсети в разделе «фотографии» разместил фотоизображение нацисткой свастики. Это нарушает требования ст.6 Федерального закона «О увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статей 1,12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

По результатам проверки в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрел Клепиковский районный суд. Нарушителя признали виновным и назначили штраф в размере 1500 рублей.