Нити Арена
03:51 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
145

Жителя Рязанской области осудили за размещение экстремистских материалов в социальной сети

11:52 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры области, прокуратуры Клепиковского района провели проверку и установили, что житель региона на своей странице в соцсети в разделе «фотографии» разместил фотоизображение нацисткой свастики. Это нарушает требования ст.6 Федерального закона «О увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статей 1,12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

По результатам проверки в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрел Клепиковский районный суд. Нарушителя признали виновным и назначили штраф в размере 1500 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Наказание в 200 часов обязательных работ назначил суд вору из Рязанской области

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 18 преступлений

Газета «Рязанские ведомости» удостоена награды «За вклад в развитие визуальной модели российской прессы»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:18
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры
18:17
На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей
18:04
Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»
17:58
На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства
17:52
В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы