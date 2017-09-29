Водитель мотоблока пострадал в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 07.30 на дороге по улице Заводской у дома 4 в Кораблино. Здесь «Рено Логан» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоблоком «Салют-100» с прицепом. В ДТП пострадал водитель мотоблока. С травмами его отправили в больницу.