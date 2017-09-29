В Рязанской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Как сообщает портал УЗРФ, с января по август от различных причин умерли 11 846 рязанцев. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, на 198 человек, пишет источник со ссылкой на Рязаньстат.

Снизилась смертность от болезней системы кровообращения — от них скончались 4993 рязанца (в январе–августе 2016 года — 5394 человека). В результате ДТП умерло 87 человек (2016 г. — 97), от болезней органов пищеварения — 587 (2016 г. — 611), от туберкулеза — восемь (2016 г. — 18).

В то же время возросла смертность от новообразований и случайных отравлений алкоголем. Кроме того, по данным статистики, выросло число рязанцев, погибших насильственной смертью.