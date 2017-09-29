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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Сегодня футболистки «Рязань-ВДВ» на своем поле сыграют в «Дончанкой» из Азова

12:18 / Спорт

Как сообщает пресс-служба клуба, матч начнется на стадионе «Спартак» в 17.00. В настоящее время соперники рязанских футболисток – аутсайдеры состязаний. На своем поле «Дончанка» сыграла с «Рязанью-ВДВ» вничью 1:1 и пока замыкает турнирную таблицу. Летом азовский клуб пополнил состав двумя форвардами – Анной Костиной («Астана») и Севиндж Джафарадзе (Азербайджан). Во втором круге подопечные Натальи Карасевой одержали первую победу (в Красноярске 1:0) и подтянулись к «Енисею» и «Россиянке».

В любом случае поклонникам женского футбола обещают зрелищный матч, ведь и рязанские спортсменки, и их соперницы могут преподнести приятные сюрпризы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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