За сутки рязанские приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба УФССП Росси по области, за сутки в счет погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей. Фактическим исполнением окончено более тысячи исполнительных производств. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено около миллиона рублей по налогам и сборам. С должников взыскали более 500 тысяч рублей исполнительского сбора.