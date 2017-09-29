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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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За сутки рязанские приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей

12:30 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП Росси по области, за сутки в счет погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей. Фактическим исполнением окончено более тысячи исполнительных производств. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено около миллиона рублей по налогам и сборам. С должников взыскали более 500 тысяч рублей исполнительского сбора.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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