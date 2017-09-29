Как сообщает пресс-служба УФССП Росси по области, за сутки в счет погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей. Фактическим исполнением окончено более тысячи исполнительных производств. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено около миллиона рублей по налогам и сборам. С должников взыскали более 500 тысяч рублей исполнительского сбора.
За сутки рязанские приставы взыскали с должников около 12 миллионов рублей
12:30 28.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Ранее по теме:
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП
Жителя Рязанской области осудили за размещение экстремистских материалов в социальной сети
Наказание в 200 часов обязательных работ назначил суд вору из Рязанской области