Нити Арена
03:50 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
110

Сегодня рязанцам расскажут, как началось знакомство Паустовского с Мещерой

12:49 / Культура
Сегодня рязанцам расскажут, как началось знакомство Паустовского с Мещерой

В четверг, 28 сентября, после перерыва на лето в областном художественном музее продолжится цикл лекций «Рязань историческая. Открывая ворота в Мещеру».

Публичные лекции уже четвертый год читают в стенах музея самые известные специалисты по истории рязанского края. В этом году об истории Солотчи рязанцам рассказывает кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрий Филиппов.

Как сообщается в официальной группе музея в сети «ВКонтакте», тема очередной лекции – «Константин Паустовский: открытие Мещеры». Открытие Мещеры началось для многих со знакомства с произведениями К.Г. Паустовского. Сам писатель начал освоение этого края с посещения Солотчи в начале 1930-х годов. Как состоялось это знакомство, какие обстоятельства предшествовали ему?

Начало лекции – в 18.30.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Добавить любви, приправить дружбой

В стиле музыкальной классики

В Рязани пройдет фестиваль национальной книги «Читающий мир»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:18
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры
18:17
На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей
18:04
Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»
17:58
На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства
17:52
В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы