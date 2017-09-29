Сегодня рязанцам расскажут, как началось знакомство Паустовского с Мещерой

В четверг, 28 сентября, после перерыва на лето в областном художественном музее продолжится цикл лекций «Рязань историческая. Открывая ворота в Мещеру».

Публичные лекции уже четвертый год читают в стенах музея самые известные специалисты по истории рязанского края. В этом году об истории Солотчи рязанцам рассказывает кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрий Филиппов.

Как сообщается в официальной группе музея в сети «ВКонтакте», тема очередной лекции – «Константин Паустовский: открытие Мещеры». Открытие Мещеры началось для многих со знакомства с произведениями К.Г. Паустовского. Сам писатель начал освоение этого края с посещения Солотчи в начале 1930-х годов. Как состоялось это знакомство, какие обстоятельства предшествовали ему?

Начало лекции – в 18.30.