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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязани следователи проверяют сообщение о поставке в детскую больницу некачественного жидкого кислорода

12:56 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в СМИ появилась информация о том, что в областную детскую клиническую больницу, возможно, поставили некачественный жидкий медицинский кислород. В настоящее время по сообщению проводят доследственную проверку. Следователям предстоит изучить обстоятельства заключения контракта и поставок жидкого медицинского кислорода в медицинское учреждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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