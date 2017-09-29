Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в СМИ появилась информация о том, что в областную детскую клиническую больницу, возможно, поставили некачественный жидкий медицинский кислород. В настоящее время по сообщению проводят доследственную проверку. Следователям предстоит изучить обстоятельства заключения контракта и поставок жидкого медицинского кислорода в медицинское учреждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Рязани следователи проверяют сообщение о поставке в детскую больницу некачественного жидкого кислорода
12:56 28.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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