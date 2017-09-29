В Рязанской области заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения в лесопосадке города Новомичуринска тела мужчины. По данным ведомства, на теле погибшего есть травмы, свидетельствующие о том, что смерть была насильственной.

Личность погибшего установили, это 33-летний житель Новомичуринска. Предполагаемого убийцу задержали. Подозрение в совершении преступления пало 22-летнего уроженца Москвы, проживающего в Новомичуринске. Мужчины раньше вместе работали на одной из расположенных в городе автомоек и были знакомы.

По данным следствия, вечером 12 сентября этого года они распивали спиртные напитки в помещении автомойки. Между мужчинами произошел конфликт. Один из мужчин вышел из помещения и пошел в лесопосадку. Там его догнал второй и начал бить, в том числе кувалдой. Мужчина скончался на месте. Оттащив тело погибшего в кусты, подозреваемый скрылся.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.