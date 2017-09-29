В Рязани ищут очевидцев ДТП

27 сентября этого года в 15.40 на улице Октябрьская у дома 39 в Рязани на регулируемом перекрестке автомобиль сбил 90-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Со слов очевидцев наезд был совершен автомобилем «Лада - Веста» темного цвета.

В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, транспортному средству, которое совершило наезд, личности водителя, обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86 или 46-30-40.