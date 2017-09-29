Завершается ремонт дорог по улицам Вокзальная и Радищева в Рязани

На участках автомобильных дорог по улицам Вокзальной и Радищева подрядные организации приступили к завершающему этапу ремонтных работ, сообщают в управлении благоустройства города.

На улицах Урицкого, Юннатов, Мервинской, Полевой, Полонского, Новоселковской, Братиславской от улицы Гагарина до Островского, на 7-м Мервинском проезде, проезде Яблочкова и на Куйбышевском шоссе продолжаются строительно-монтажные работы.

На участках улиц областного центра с высокой среднесуточной интенсивностью движения во избежание образования транспортных заторов основные ремонтные работы ведутся в ночное время.

В рамках дорожно-ремонтной кампании продолжаются работы по ликвидации ям. В частности, с 25 по 27 сентября они выполнены на участках муниципальных автомобильных дорог по улицам Колхозной и Новой в поселке Канищево, по улицам Карла Маркса, Пирогова, Свободы, Энгельса, Татарскому переулку, на участках улицы Станкозаводской от Магистральной до Октябрьской и от улицы Гагарина до спортивного комплекса «Буревестник», а также в районе школы №66 на Бирюзова и школы №69 на Интернациональной. Общая площадь работ составила более 500 кв. метров.

Источник: сайт администрации Рязани