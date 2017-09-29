Нити Арена
03:53 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
135

Завершается ремонт дорог по улицам Вокзальная и Радищева в Рязани

14:16 / Актуально

На участках автомобильных дорог по улицам Вокзальной и Радищева подрядные организации приступили к завершающему этапу ремонтных работ, сообщают в управлении благоустройства города.

На улицах Урицкого, Юннатов, Мервинской, Полевой, Полонского, Новоселковской, Братиславской от улицы Гагарина до Островского, на 7-м Мервинском проезде, проезде Яблочкова и на Куйбышевском шоссе продолжаются строительно-монтажные работы.

На участках улиц областного центра с высокой среднесуточной интенсивностью движения во избежание образования транспортных заторов основные ремонтные работы ведутся в ночное время.

В рамках дорожно-ремонтной кампании продолжаются работы по ликвидации ям. В частности, с 25 по 27 сентября они выполнены на участках муниципальных автомобильных дорог по улицам Колхозной и Новой в поселке Канищево, по улицам Карла Маркса, Пирогова, Свободы, Энгельса, Татарскому переулку, на участках улицы Станкозаводской от Магистральной до Октябрьской и от улицы Гагарина до спортивного комплекса «Буревестник», а также в районе школы №66 на Бирюзова и школы №69 на Интернациональной. Общая площадь работ составила более 500 кв. метров.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Утром и днем в Рязанской области может быть туман

Сегодня по ряду адресов в Рязани отключили электроэнергию

На пороге новоселья

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:18
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры
18:17
На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей
18:04
Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»
17:58
На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства
17:52
В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы