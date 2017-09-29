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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Изменены границы трех поселений Рязанской области

14:36 / Власть

Сегодня на своем пленарном заседании региональный парламент принял Закон «Об изменении границ муниципальных образований – Рыбновское городское поселение, Баграмовское сельское поселение, Ходынинское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

Цели этих изменений очень важные. Во первых, это расширение границ Рыбновского городского поселения и повышение доходной части его бюджета. Во-вторых, изменения необходимы для выполнения полномочий по генеральному планированию района – в частности, для обустройства въездной зоны города Рыбного. Кроме того, как подчеркивается в пояснительной записке, целью является и повышение имиджа производственного объекта ООО ЗВК «Бервел», построенного в результате реализации крупнейшего инвестиционного проекта и расположенного, до принятия закона, на территории Баграмовского сельского поселения.

Изменения не будут болезненными для жителей района. Ведь части территорий Баграмовского и Ходынинского сельских поселений, которые должны быть присоединены к Рыбновскому городскому поселению, не относятся к населенным пунктам.

Преобразование границ осуществлено по инициативе представительных органов муниципальных образований, одобренной на публичных слушаниях и поддержанной районной Думой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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