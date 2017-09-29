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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В большинстве жилых домов Рязани стало теплее

14:43 / Актуально
В областном центре продолжаются работы по запуску отопления

Как сообщает сайт администрации Рязани, в городе продолжают заполнять централизованную систему теплоснабжения на объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд. В настоящее время подключено к отоплению порядка 62 процентов многоквартирных домов и около 67 процентов муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Работы выполняются в плановом режиме и завершатся согласно графику до 3 октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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