В большинстве жилых домов Рязани стало теплее

В областном центре продолжаются работы по запуску отопления

Как сообщает сайт администрации Рязани, в городе продолжают заполнять централизованную систему теплоснабжения на объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд. В настоящее время подключено к отоплению порядка 62 процентов многоквартирных домов и около 67 процентов муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Работы выполняются в плановом режиме и завершатся согласно графику до 3 октября.